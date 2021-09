Derby: più di 4500 biglietti venduti per Lazio-Roma

Oltre 4500 biglietti venduti ai tifosi della Roma per il Derby contro la Lazio. Per la sfida fra Sarri e Mourinho si va verso un altro tutto esaurito per lo Stadio Olimpico

Contina a salire la febbre per il Derby Lazio-Roma di domenica 26 settembre alle ore 18:00. Sarà colpa dell'effetto Mourinho, saranno le sei vittorie in sei partite della Roma fra coppe e campionato, ma per il Derby sono stati venduti più di 4500 biglietti ai tifosi giallorossi.

Olimpico sold out

Si va verso un altro sold out per lo Stadio Olimpico. In questa stagione la Roma ha sempre, o sfiorato, il tutto esaurito per le sue partite casalinghe allo Stadio Olimpico, con capienza ridotta al 50% per limitazioni anti Covid. Lo stadio si è riempito sia per le partite di Serie A contro Fiorentina e Sassuolo, che di Conference League contro Trabzonspor e CSKA Sofia. Come nelle precedenti uscite si prospettano gli stessi numeri anche per l'infrasettimanale contro l'Udinese in programma giovedì 23 settembre alle 20:45 e che conta già più di diecimila biglietti venduti che per il derby.

Curva Nord piena per il Cagliari

Numeri alti pure per la Lazio, che sarà padrona di casa nel Derby, che nella sfida contro il Cagliari di domenica 19 fa registrare il tutto esaurito in Curva Nord. E di certo contro la Roma non sarà da meno.

I prezzi dei biglietti per il Derby

Nella giornata di giovedì 16 sono state aperte le prelazioni per gli abbonati e resteranno aperte fino a lunedì 20 settembre. Dalle ore 16, di lunedì invece aprirà la vendita libera dei tagliandi per tutti. I prezzi dei biglietti vanno dai 110 euro della Tribuna Montemario ai 40 euro della Curva.