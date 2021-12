Il Derby femminile continua. Il capitano della Lazio risponde a Elisa Bartoli

Le scorie extra calcistiche, del Derby femminile, terminato 3 a 2 per la Roma con rete decisiva di Glionna, non sono ancora finite. Dopo l'attacco del capitano della Roma, Elisa Bartoli, che ha accusato i tifosi laziali di averle rigato l'auto ed aver augurato alla Lazio un ritorno in Serie B, è scesa in campo, sui social, per difendere il suoi tifosi e la squadra Martina Santoro capitano delle aquilotte.

L'attacco di Bartoli

Al termine del Derby, Elisa Bartoli ha trovato la sua auto rigata. Per questo incidente il capitano della Roma ha accusato la tifoseria laziale definendo i tifosi biancocelesti dei "poveracci". La giallorossa ha poi aggiunto, in un lungo post Instagram "Tanto tra poco tornerete nella serie che vi compete, B. Roma ha vinto dentro e fuori dal campo".

La replica di Santoro

Non tarda ad arrivare la replica di Martina Santoro in difesa della sua squadra e dei propri tifosi. Il capitano biancoceleste risponde sempre su Instagram a Bartoli. Per quanto riguarda l'accusa ai tifosi laziali ecco che Santoro scrive: "Ho avuto modo di leggere quanto scritto da Elisa Bartoli in merito alle vicende ‘extra calcio’ accadute ieri nel post partita. Innanzitutto ci tengo a dire che sono molto dispiaciuta, sono cose che non dovrebbero succedere, atti di vandalismo da condannare senza deroga. Allo stesso tempo, però, ritengo sia necessario fare chiarezza su alcuni punti: le persone lì presenti erano e sono genitori, parenti, amici intimi, gente che conosce il sacrificio, lo sforzo e, di conseguenza, il valore delle cose. Nessuno di loro sarebbe in grado di macchiarsi di un tale gesto, pertanto, nessuno di loro merita di essere additato e giudicato senza prova alcuna". In un'altra stories, Santoro poi risponde sull'augurio di un ritorno in Serie B delle biancocelesti, neopromosse e al primo anno in Serie A: "Per quanto riguarda poi l'augurio che ci ha riservato il capitano della Roma, ci sentiamo di non rispondere, anzi, le auguriamo di raggiungere tutti i traguardi prefissati e che la sua carriera possa procedere a vele spiegate. Lo stile non si compra, per imparare l'educazione ed il rispetto, c'è ancora tempo. Per la storia e per la tradizione da voi nessuna lezione".

Insomma il Derby è sempre il Derby.