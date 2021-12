Roma-Lazio 3-2 | Glionna regala il primo storico Derby al femminile alle giallorosse. Commento, cronaca e pagelle del derby

La Roma fa suo, con merito, il primo storico derby della Capitale al femminile. Le giallorosse di mister Spugna si impongono per 3 a 2 grazie ad un gol su punizione di Benedetta Glionna ma hanno affrontato una Lazio che continua la sua crescita nella massima serie con una prestazione positiva. Le giallorosse comandano la partita e i ritmi, con la Lazio ben chiusa e pronta a pungere in contropiede. Le aquilotte sono brave a rimontare il doppio svantaggio, ma alla fine prevale la miglior qualità della Roma e lo dimostra il gran gol vittoria, su punizione, di Glionna. Con merito la Roma vince il derby e vola a quota 25 punti in classifica, ovvero al secondo posto. Per la Lazio arriva la 10ma sconfitta in undici partite e resta al penultimo posto.

Roma-Lazio, la cronaca del derby

Il derby lo sblocca Valeria Pirone. L’attaccante giallorossa da calcio d’angolo svetta più in alto di tutte e di testa batte Ohrstrom. Poco dopo la Roma raddoppia con un replay del primo gol. Angolo di Giugliano e colpo di testa di Bernauer. La Lazio accorcia le distanze al 36esimo. Bella azione di Pezzotti sulla destra che mette in un mezzo un pallone su cui si avventa Visentin che di sinistro batte Ceasar. Palo di Serturini ad inizio ripresa ma al un fallo di mano di Di Gugliemo procura un calcio di rigore alla Lazio che Martin realizza riportando il derby in parità. La Roma reagisce ma coglie la traversa su sviluppi di calcio piazzato. Le giallorosse tornano in vantaggio al 73esimo grazie ad una splendida punizione di Glionna che fa gioire il popolo romanista e regala il derby alla Roma.

Tabellino e pagelle

Roma (4-2-3-1): Ceasar 6; Soffia 6 (dal 64 Ciccotti 6), Linari 6, Swaby 7, Vigliucci 6 (dal 46’ Di Guglielmo 5); Giugliano 7, Bernauer 7 (dal 75’ Thaisa 6); Glionna 7,5, Lazaro 5,5, Serturini 6,5; Pirone 7 (dall’81’ Bartoli s.v.). All.: Spugna 7.

Lazio (4-2-3-1): Ohrstrom 6,5; Pittaccio 5,5, Fordos 5, Heroum 5,5, Fallon 5,5i; Castiello 6, Di Gianmarino 6 (dall’88’ Chukwudi s.v.); Cuschieri 5,5, Pezzotti 6,5 (dall’81’ Mattei s.v.), Martin 6,5; Visentin 7. All.: Catini 6.

Marcatrici: 25’ Pirone (R), 28’ Bernauer (R), 73’ Glionna (R); 36’ Visentin (L), 59’ rig. Martin (L)

Ammonite: Bartoli (R); Martin (L), Di Giammarino (L)

Arbitro: Calzavara

Top e flop del Derby

Glionna 7,5: Primo tempo un po' in sordina per la numero 18 giallorossa. Nella ripresa però sale l’asticella del rendimento diventando un pericolo costante per la difesa biancoceleste. Direttamente da calcio di punizione regala la vittoria alla Roma nel derby.

Giugliano 7: Capitano di giornata, sforna due assist e non sbaglia mai la giocata. Partita perfetta.

Visentin 7: L’ultima a mollare nella Lazio. Con un bel sinistro apre la rimonta biancoceleste.

Di Guglielmo 5: Non entra benissimo il difensore di Spugna. Suo il tocco di mano che consente alla Lazio di pareggiare dal dischetto.

Fordos 5: Le attaccanti giallorosse arrivano da tutte le parti e lei non riesce a reggere l’urto.