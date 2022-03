Obiettivo Derby: Lazzari ed El Shaarawy sulla fascia lo sprint per la vittoria

Una squadra la Roma giocherà il Derby col 3-5-2 (3-4-1-2), un'altra la Lazio col consueto 4-3-3. Ecco dunque che saranno importanti i duelli sulle corsie esterne. Lente di ingrandimento puntata sulla fascia sinistra dei giallorossi dove si candida El Shaarawy, e destra dei biancocelesti dove verrà rilanciato Lazzari.

El Shaarawy in discesa

Stepha El Shaarawy (classe 1992) con l'arrivo di Mourinho stava vivendo una nuova giovinezza. Il Faraone infatti è stato nei mesi di stagione un protagonista assoluto della Roma siglando gol importanti in campionato vedi il 2 a 1 al Sassuolo allo scadere con tanto di corsa sotto la Curva Sud di Mou ma anche in coppa. L'ex Milan aveva scalzato nelle gerarchie anche Mkhitaryan e giocava nel suo ruolo preferito: esterno a sinistra in un 4-2-3-1 perfetto per le sue caratteristiche. Poi c'è stato il cambio modulo e il passaggio al 3-5-2 dove El Shaarawy ha trovato qualche difficoltà e poi sono arrivati i soliti infortuni muscolari che lo hanno costretto a saltare diverse partite (nove). L'apporto del Faraone in questa ultima fase di stagione non è stato brillante, ma molto altalenante: positivo in Olanda contro il Vitesse, negativo a Udine dove il suo ingresso non ha dato la scossa alla squadra. Adesso arriva il Derby partita speciale per il calciatore. Negli 11 derby capitolini già giocati El Shaarawy ha messo a segno due gol. Uno alla sua prima presenza nella stracittadina segnò la rete che sbloccò la partita e che la Roma vinse con facilità (1-4 stagione 2015/2016) e l'altro nella vittoria giallorossa in Coppa Italia ma che non bastò alla squadra per passare il turno (2016/2017). Ora Mou si riaffida a lui per una partita importante per le sue qualità offensiva e per il suo sacrificio in fase difensiva dove dovrà aiutare la squadra a non subire le folate biancoceleste portate da Felipe Anderson e Lazzari.

El Shaarawy all'andata fu titolare senza brillare adesso nel ritorno si gioca anche una fetta del suo futuro ancora da decidere. Il numero 92 romanista ha un contratto importante da 3,5 milioni di euro a stagione più bonus e va in scadenza nel 2023. La Roma per trattenerlo vorrebbe spalmare il suo ingaggio in più stagioni per abbassare la cifra annuale. Se non si troverà l'accordo, il club è pronto a trattare la cessione.

Lazzari il rilancio

Al contrario dell'avversario, Lazzari in questa stagione ha avuto un andamento inverso. Pedina inamovibile nel 3-5-2 di Inzaghi è stato relegato in panchina perchè troppo distante dal ruolo di terzino voluto da Sarri. A gennaio era uno dei sacrificabili in casa biancoceleste per sbloccare l'indice di liquidità. Poi ha iniziato a trovare più continuità scalzando il fedelissimo Hysaj. Una vera e propria rinascita per Lazzari che aveva ritrovato la fiducia e la titolarità fino all'infortunio contro il Bologna che lo ha costretto ai box quasi un mese. Rientrato per pochi minuti col Venezia, Lazzari sarà titolare contro la Roma. La sua velocità, le sue sovrapposizioni saranno un fattore nel Derby visto che la Roma spesso concede molto proprio su quella fascia dove l'ex Spal agirà con Felipe Anderson.

El Shaarawy contro Lazzari sarà un altro dei duelli interessanti del Derby. Due giocatori esperti e riadattati in nuovi ruoli dai propri allenatori. Un duello ad alta velocità per decidere la stracittadina.