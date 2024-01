Lazio Roma, sarà derby di Coppa Italia. Come arrivano le due squadre

La sofferta e faticosa vittoria contro la Cremonese ha permesso alla Roma di accedere ai quarti di finale di Coppa Italia. Nel turno successivo i giallorossi dovranno affrontare la Lazio per un Derby in coppa in gara secca.

Come arriva la Roma

La Roma arriva alla stracittadia di Coppa Italia dopo aver superato in rimonta la Cremonese, con un rigore discusso di Dybala e con gli uomini contati. Nel post match Mourinho ha infatti sottolineato le difficoltà nello schierare la squadra fra assenze per infortuni e partenze per varie coppe continentali. Salteranno il derby infatti Smalling (il cui rientro non è prevedibile), N'Dicka, Aouar e Azmoun (ieri ingresso molto positivo) causa convocazioni in Coppa d'Africa e Asia. Allo stesso tempo dovranno stringere i denti proprio Dybala e Mancini, ieri tenuto a riposo. Una vera e propria emergenza per la Roma che prima del derby dovrà affrontare l'Atalanta in uno scontro diretto per un posto nella prossima Champions League. Il mondo giallorosso e Mou, sperano nell'arrivo di un rinforzo.

Come arriva la Lazio

La Lazio era in attesa di conoscere la propria avversaria. I biancocelesti hanno staccato il pass per i quarti dopo aver superato di misura il Genoa grazie alla rete di Guendouzi. Anche Sarri arriverà all'importante match con diverse assenze. Mancheranno infatti all'appuntamento Ciro Immobile e Luis Alberto. Qualche speranza di convocazione c'è per il capitano laziale, praticamente impossibile vedere in campo il Mago. Il popolo biancoceleste spera, ma obiettivamente è difficile. Sarà della partita invece l'ex Romagnoli. Quindi come per la Roma anche per la Lazio scelte pressochè obbligate, con Sarri che prima del derby dovrà affrontare in trasferta l'Udinese in ripresa.

Quando si gioca e i precedenti

Lazio-Roma si giocherà mercoledì 10 gennaio 2024 allo Stadio Olimpico. Squadra di casa sarà quella di Sarri, con la Lega Serie A che deve ancora definire l'orario della stracittadina. Si tratterà del secondo derby stagionale (0-0 quello di campionato), mentre sarà il 21esimo in assoluto in Coppa Italia. L'ultimo in gara secca è dolcissimo per la Lazio e risale alla finale del 2013 decisa da Lulic. Successo festeggiato in maniera particolare nella scorsa stagione in occasione del decennale della vittoria. Nei 20 precedenti 7 sono le vittorie biancocelesti (che si sono goduti anche la vittoria nel doppio confronto nella semifinale del 2016), 11 le vittorie della Roma, 2 i pareggi nella fase a gironi delle edizioni 1957/58 e 73/74.