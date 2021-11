Finisce in pareggio il Derby fra Atletico Colleferro e Valmontone

Al Casilini di Colleferro il Derby fra Atletico Colleferro e Valmontone termina in parità col risultato di uno a uno.

La partita

Il Derby della Via Casilina parte subito forte con i padroni di casa dell'Atletico Colleferro che passano subito in vantaggio. A sbloccare il derby al minuto cinque à Gabriel Mariani. Il centrocampista dei padroni di casa trova la via di rete con un colpo testa dal secondo palo. Il Valmontone reagisce e costruisce diverse occasioni da gol. Moratti su un lancio lungo di Lustrissimi cerca di beffare il portiere in uscita ma non trova la porta. Poco dopo è Ciampi a non trovare la via della rete per poco. Nella ripresa il copione non cambia, con gli ospiti padroni del campo alla ricerca del gol del pareggio. L'1 a 1 arriva al 58esimo con Colaiori. Il numero 10 entrato da poco in campo è il più lesto di tutti a ribadire in rete una respita del portiere. Matteo Romano, portiere dell'Atletico Colleferro sale sugli scudi ed è strepitoso in più di una circostanza nell'evitare la sconfitta. Il Valmontone trova pure il secondo gol sempre con Colaiori che con un gran destro da fuori area supera Romano. L'arbitro però annulla il gol per posizione irregolare di un calciatore del Valmontone al momento del tiro del numero dieci. Al triplice fischio è alto il rammarico in casa del Valmontone che dominando la partita non riesce a portare a casa i tre punti.

La classifica

Sorride per il pareggio l'Atletico Colleferro che sale a quattro punti portandosi proprio alle spalle del Valmontone che conquista il suo sesto punto in campionato