Delgado e la sfida UniPomezia - Lodigiani "Sarà tosta ma siamo concentrati"

L’Unipomezia si prepara alla sfida contro la Lodigiani. Gara delicata visto il livello delle due contendenti ma a cui i rossoblù si presentano carichi e vogliosi di far bene: “Arriviamo a questo match concentrati, come sempre – spiega Roberto Delgado - Per noi è una partita importante e sappiamo che non sarà certo semplice. Affrontiamo una squadra forte, con grandi individualità e che sta facendo un grande campionato ma noi ci arriviamo con la testa giusta”. Domenica tutta da vivere dunque con il fantasista dell’Unipomezia che racconta cosa si aspetta: “Partite così di solito si risolvono con la giocata di un singolo. Noi però non ci snaturiamo, fin qui abbiamo vinto le partite giocando da squadra e continueremo a farlo cercando di mettere in pratica ciò che ci chiede mister Casciotti e su cui lavoriamo duramente in settimana”.

In chiusura Delgado lancia poi uno sguardo più ampio sulla splendida stagione a cui l’Unipomezia sta dando vita: “L’avvio è stato perfetto ms programmato fin dal primo giorno di allenamento. Nel gruppo, in società, la presidenza, tutti noi sappiamo dove vogliamo arrivare ma ora l’unico nostro obiettivo è quello di lavorare al massimo giorno dopo giorno pensando ad una partita alla volta, poi tireremo le somme”.