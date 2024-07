Dele Bashiru alla Lazio, è ufficiale. Chi è il nuovo centrocampista della Lazio

Marco Baroni ha il centrocampista offensivo che chiedeva. E' infatti ufficiale l'arrivo di Oluwafisayo Faruq Dele-Bashiru, 23enne calciatore nigeriano proveniente dall’Ataka? Hatayspor FK. Il sito della Lazio ha ufficializzato l'accordo. Il centrocampista arriva a Roma a titolo temporaneo. Lotito sborserà 2 milioni, più altri 4 per quello che, nei fatti, è un riscatto praticamente obbligato.

Classe 2001, nigeriano, Dele Bashiru è un centrocampista fisico molto abile negli inserimenti. Si tratta di un jolly offensivo, in grado di giocare anche sull'esterno di attacco, anche se predilige muoversi nel ruolo di trequartista. Cresciuto nella giovanili del City, non ha mai esordito con la squadra di Guardiola, trasferendosi in Turchia dove ha collezionato 36 presenze e 8 gol.