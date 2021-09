Luiss Calcio, la carica di Andrea De Vincenzi "Daremo il massimo per difendere la categoria"

In vista della nuova stagione il bomber della Luiss Calcio Andrea De Vincenzi ha raccontato per il sito ufficiale della LUISS le sue impressioni sulle prime partite ufficiale, la preparazione alla prima partita del campionato e su gli obiettivi stagionali della squadra allenata da mister Stendardo. "Il ritiro ci ha aiutato a conoscere meglio i nuovi innesti - esordisce De Vincenzi - abbiamo fatto gruppo e c’è stato subito affiatamento. L’esordio stagionale è stato ottimo: abbiamo vinto per 3-1 contro Casal Barriera, mentre abbiamo avuto qualche difficoltà nella sfida contro Tivoli, squadra più attrezzata di noi, una delle migliori dell’Eccellenza laziale. Nonostante questo, siamo andati vicini alla qualificazione. Poi, per un po’ di inesperienza, non siamo stati attenti in alcune situazioni e hanno vinto loro. Una sconfitta che, però, ci lascia buone sensazioni in vista dell’esordio in campionato contro la Polisportiva Sant’Angelo Romano.

Per quanto riguarda gli obiettivi De Vincenzi non si sbilancia, vista anche la grande competitività del girone B di Eccellenza Lazio. "Difficile fare pronostici: sarà un campionato particolare, con 16 squadre e 30 partite. Ne retrocederanno sei, tre direttamente e tre con i playout, a cui parteciperanno le ultime sei in classifica. Di sicuro, noi vogliamo fare bene per non rischiare nulla. Daremo il massimo per difendere la categoria.". Parole al miele invece per i nuovi acquisti della società, già integrati nel gruppo squadra. "Direi di sì, abbiamo preso buoni giocatori e a livello tecnico abbiamo rinforzato tutti i reparti. Cosa più importante, i nuovi sono tutti dei bravi ragazzi, ci siamo subito trovati bene insieme. Il ritiro ha sicuramente velocizzato il processo di inserimento.". Chiusura con qualche parola su mister Guglielmo Stendardo, ex giocatore di Lazio e Atalanta e anche compagno di squadra di De Vincenzi proprio alla Luiss. "Ci chiede tanto impegno e ci stiamo allenando duramente. Rispetto al passato, ora giochiamo di più palla a terra e facciamo tanto possesso. Mi ha fatto subito una buona impressione, è una svolta positiva per la squadra. Venivamo da stagioni complicate, il mister con le sue nuove idee ci sta aiutando molto.".