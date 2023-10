"Polemiche come alibi": De Siervo attacca Mourinho

La partita contro l’Inter, o meglio, le parole di Mourinho dopo la sconfitta contro i nerazzurri continuano a far discutere. A rispondere allo Special One è intervenuto direttamente De Siervo, ad della Lega Serie A.

Mou e il calendario

Mou non è nuovo nello sviare l’attenzione dalla brutta prestazione della sua squadra. Nel post gara contro l’Inter lo Special One ha ancora una volta sottolineato il calendario stilato dalla Lega e che non sorride alla Roma. Queste le sue parole: “Sono contento per il concetto di squadra…Venire qua con metà squadra, con un altro regalo della Lega perché giochiamo domenica e non lunedì”.

La risposta della Lega

Non si è fatta attendere la risposta della Lega Serie A tramite le parole dell’amministratore delegato Luigi De Siervo che attacca Mou. Ecco cosa ha detto l’ad: “Stimo Mourinho per quello che fa per la Roma e per il calcio, ma le sue dichiarazioni sono suonate come un alibi".

Perché la Roma ha giocato domenica?

Mou, e la Roma in generale, sperava di poter giocare la partita contro l’Inter lunedì 30 ottobre invece che domenica 29 visto l’impegno di Europa League contro lo Slavia Praga che si è giocato giovedì 26 ottobre all’Olimpico. I giallorossi puntavano ad un trattamento simile a quello di Atalanta e Fiorentina, rispettivamente impegnate in Europa League e in Conference League, scese in campo ieri contro Empoli e Lazio. La Roma impegnata contro l’Inter è dovuta scendere in campo domenica sera per motivi legati alle tv e affluenza di pubblico. Così infatti De Siervo ha spiegato il calendario paragonando Inter-Roma al Clasico Barcellona-Real Madrid: “Basta pensare al Barcellona che ha giocato in Champions e poi il Clasico alle 4 di pomeriggio (del sabato, ndr) contro il Real Madrid. Il tema del recupero non poteva essere gestito meglio, una partita importante deve giocarsi nel momento di maggior picco”.

Da Trigoria filtra irritazione per la replica di De Siervo.