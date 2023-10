Nicholas De Santis del Pescatori Ostia è il migliore di questa settimana di Eccellenza Lazio

La copertina della top5 di questa settimana di RomaToday se la prende Nicholas De Santis del Pescatori Ostia. L'attaccante classe '97 ha contribuito con una doppietta al primo successo in campionato del suo Pescatori, vittorioso in casa per 3-1 contro il Villalba. Chiude il girone A la grande prestazione di Alessandro Pomponi, che con due gol ha aiutato la Romulea a strappare il pari a spese della Luiss in trasferta.

Nel girone B brilla la stella di Tommaso Taverna. Il centrocampista classe '93 del Tor Sapienza ha messo a segno anche lui due gol nella vittoria per 3-1 del Tor Sapienza contro il Ferentino, facendo volare i suoi al terzo posto. Torna in top5 anche l'inossidabile Davis Curiale, con il gol in apertura del 3-1 del Terracina all'Ardea che li conferma in vetta alla classifica. Entra in graduatoria difensore classe '92 Tommaso Dovidio, decisivo nel 2-1 in rimonta del suo Certosa ai danni del Colleferro con il gol-vittoria.