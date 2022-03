Morgan De Sanctis lascia la Roma. Ecco perchè

Morgan De Sanctis lascia ufficialmente la Roma. L'ex portiere dice addio ai colori giallorossi dopo ben otto stagioni divisi fra campo (tre), team manager (due) e dirigente (tre). Negli ultimi anni De Sanctis aveva avuto un ruolo importante per quanto riguarda il settore giovanile giallorosso ed era spesso presente anche al Tre Fontane a seguire la formazione femminile.

I motivi dell'addio

L'addio di De Sanctis è collegabile ad un nuovo ingresso nella società giallorossa. Infatti l'arrivo di Vincenzo Vergine, responsabile del settore giovanile della Roma ha tolto spazio all'ex portiere che dunque ha preferito tagliare il suo rapporto con la Roma. Adesso De Sanctis punta ad occupare un ruolo importante in un'altra società di Serie A, ancora non è arrivata nessuna chiamata, ma ci sarebbe l'interessamento di Bologna e Milan dell'amico Massara.

Il comunicato del club

Questo il comunicato con cui la Roma ha sancito la risoluzione del contratto con De Sanctis: "L’AS Roma e Morgan De Sanctis comunicano di aver risolto consensualmente il proprio rapporto di lavoro. De Sanctis lascia l’incarico dopo aver disputato tre stagioni da calciatore dell’AS Roma, due da team manager e tre da dirigente giallorosso all’interno della direzione sportiva. “Desidero ringraziare Morgan per il prezioso contributo che ha dato al Club e gli auguro le migliori fortune per il futuro dal punto di vista umano e lavorativo – ha dichiarato il General Manager dell’area sportiva dell’AS Roma, Tiago Pinto -. Sono certo che la Roma continuerà a beneficiare del lavoro impostato da Morgan nei propri ambiti di competenza”. “Ho ritenuto fosse giunto il momento di uscire dal Club, ma nel mio cuore la Roma occuperà sempre un posto speciale - ha affermato Morgan De Sanctis -. Ho vissuto visceralmente la Roma sin dalla prima stagione da calciatore giallorosso e oggi voglio ringraziare tutti coloro che hanno accompagnato il mio percorso in Società, dentro e fuori dal campo: rivolgo per questo un pensiero ai tifosi, alle proprietà, ai dirigenti, ai dipendenti, agli allenatori, agli staff tecnici e ai calciatori con cui ho avuto il privilegio di vivere questa esperienza”.

I numeri di De Sanctis

De Sanctis (classe 1977) da calciatore è arrivato alla Roma nella stagione 2013/2014. In tre stagioni a difesa della porta giallorossa, De Sanctis ha collezionato 84 presenze.