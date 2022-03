Polisportiva De Rossi-Vis Subiaco 0-5: colpo salvezza per i sublacensi

Nell'anticipo della ventesima giornata del Girone D, la Vis Subiaco supera con un netto cinque a zero in traferta la Polisportiva De Rossi in una sfida importante in chiave salvezza.

La partita

Protagonista di giornata Pasqualoni. L'attaccante è infatti autore di una tripletta nel primo tempo che indirizza il match. Di pregevole fattura il secondo frutto di una bella conclusione dalla distanza. Al 44esimo gli ospiti vanno già sul 4 a 0 per via di una sfortunata autorete. Nel secondo tempo sigilla la vittoria Trombetta autore del pokerissimo.

La classifica

Con questo successo la Vis Subiaco sale a quota 24 punti, a -2 proprio dalla Polisportiva De Rossi che frena a 26.