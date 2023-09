De Rossi-Torrino 2-2: pareggio pirotecnico con polemiche

Pareggio pirotecnico fra Polisportiva De Rossi e Torrino con le due squadre che trovano i primi punti del proprio campionato nel Girone C dopo le sconfitte nella prima giornata.

La partita

Al 37esimo Torrino in vantaggio ocn la rete di Puscasu (classe 2004) che scambia con un compagno e dentro l'area non sbaglia. Nel recupero del primo tempo però la De Rossi pareggia con Liotti che sfrutta uno schema da calcio di punizione per trovare la rete. Al 72esimo la De Rossi riesce comunque a trovare la rete del sorpasso con Angelucci ma il vantaggio dura poco perchè all'85esimo Belardelli si inventa un gran destro da fuori area che si infila in rete.

Il caso

Sfortunato e negativo protagonista della partita l'arbitro. Il direttore di gara si prende la scena nella ripresa lasciando ricriminare entrambe le squadre. Sul risultato di 1-1 prima nega un rigore solare al Torrino successivamente il caos. La De Rossi segna su un traversone dalla sinistra, l'arbitro prima fischia il fallo a favore della De Rossi, poi convalida il gol e dopo annulla il gol dando la punizione alla squadra di casa.