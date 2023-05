"Non ho biglietti per Budapest". De Rossi si sfoga contro i tifosi della Roma

Mancano sette giorni all’attesissima finale di Europa League che vedrà la Roma affrontare il Siviglia a Budapest. Più passa il tempo più diventa spasmodica la ricerca di un biglietto per la Puskas Arena da parte dei tifosi giallorossi che chiedono aiuto anche a De Rossi. Capitan Futuro però non ha preso bene queste richieste e si è lasciato andare a un duro sfogo sui social.

I biglietti

Trovare i biglietti per la finale di Europa League sta diventando sempre più difficile per i tifosi della Roma. Dopo le attese infinite sul sito della Roma i biglietti sono andati a ruba e su Ebay c’è chi li vende a prezzi allucinanti dai 300 ai 1000 euro. Situazione che non ne è andata giù a molti tifosi che hanno chiesto pure l’intervento della società.

Lo sfogo di De Rossi

Fra i tanti a cui è stato chiesto di avere un biglietto c’è Daniele De Rossi. Bandiera romanista per eccellenza, l’ex centrocampista si è stufato delle tante richieste e ha risposto per le rime sui social usando anche termini coloriti. Questo il suo messaggio: “Buongiorno a tutti non ho i biglietti per la finale di Budapest e non posso rimediarli, non posso comprarne, non ho agganci e non chiamerò i giocatori perché presumo che riceveranno mille messaggi al giorno anche loro. Ah se avete comprato il biglietto d’aereo e prenotato l’albergo ma non avete quello per la partita sete stronzi du vorte. Fatevi un bel tour di Budapest sui pullman dei turisti ma non e la prendete con me".

De Rossi andrà a Budapest?

In tutto questo De Rossi svela che non sarà a vedere la finale di Europa League della Roma nonostante l’invito del club. Nel messaggio DDR infatti aggiunge: “La Roma tramite Vito Scala mi ha gentilmente invitato e con grande dispiacere ho dovuto rifiutare ma quando un pezzo del tuo cuore si diploma tu non puoi mancare, non c’è finale che tenga. Fate i bravi ve prego”. De Rossi non sarà alla Puskas Arena per la festa del diploma di Gaia la sua primogenita ma seguirà Pellegrini e compagni da davanti il televisore pronto a sostenere ancora una volta i colori giallorossi.