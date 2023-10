De Rossi-Fiumicino 1-3: doppio Lombardi, terza vittoria consecutiva per i rossoblù

Girone C

Il Fiumicino SC26 vince ancora e supera per tre a uno in trasferta la Polisportiva De Rossi nella quarta giornata del Girone C del campionato Promozione.

La cronaca

La partita si sblocca al 30esimo grazie ad un inserimento di Lombardi che sigla lo 0 a 1 e il suo primo gol con maglia rossoblù. L'attaccante nel finale di primo tempo trova la sua doppietta personale con un perfetto diagonale. Nella ripresa la De Rossi accorcia le distanze ma sugli sviluppi di calcio d'angolo Mangione trova la rete che fissa il risultato sull'1-3 finale.

La classifica

Terza vittoria consecutiva per il Fiumicino che sale a quota 10 punti, in testa alla classifica del girone aspettando il risultato del Grifone. De Rossi a quattro punti.