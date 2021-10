Daniele De Rossi diventa allenatore

Daniele De Rossi è ufficialmente un allenatore. L'ex capitano della Roma infatti giovedì 14 ottobre ha sostenuto e superato gli esami di Coverciani per avere il patentino da allenatore. "Capitan Futuro" è risultato il migliore del suo corso insieme all'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero suo compagno di Nazionale con cui ha condiviso il Mondiale vinto del 2006.

Quale futuro per De Rossi

Con la qualifica ottenuta, De Rossi potrà guidare tutte le formazioni giovanili (comprese le Primavera), tutte le squadre femminili (incluse quelle partecipanti alla Serie A TIMVISION) e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre De Rossi, che ha già fatto parte dello staff tecnico di Mancini ad Euro 2020, potrà essere tesserato anche come allenatore in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile.

Il sogno di De Rossi è quello di allenare la Roma, come ripetuto dall'ex centrocampista più volte, e chissà se in futuro Capitan Futuro diventerà Allenator Futuro.

I compagni di corso

Oltre al già citato Alessandro Del Piero, fra i compagni di corso di De Rossi spiccano gli ex romanisti David Pizarro (alla Roma dal 2006 al 2012) e Gianluca Curci (dal 2004 al 2008, 2011/2012 e 2014/2015). Fra i neoabilitati anche gli ex attaccanti della Lazio Bobo Vieri (stagione 1998/1999) e Alessandro Matri (2015/2016). A completare l'elenco dei neoallenatori che hanno sostenuto esami finali del corso, con prove orali su tutte le materie e con un test pratico in cui hanno proposto delle esercitazioni su un tema di allenamento anche: Ignazio Abate, Daniele Gastaldello, Massimo Maccarone, Riccardo Montolivo, Marcelo Otero, Giampaolo Pazzini e Stefano Torrisi.