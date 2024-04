De Rossi resta alla Roma. L'annuncio dei Friedkin

All'alba della giornata, al momento, più importante della stagione della Roma, i Friedkin confermano la totale fiducia a Daniele De Rossi. Infatti nel giorno di Roma-Milan la proprietà americana ha confermato DDR sulla panchina romanista per la prossima stagione.

"Dopo un incontro svolto ieri pomeriggio con Daniele De Rossi, siamo lieti di annunciare che continuerà a ricoprire la carica di allenatore dell'AS Roma anche al termine di questa stagione e per il prossimo futuro" - esordiscono i Friedkin sul sito ufficiale del club annunciando il prolungamento di contratto dell'allenatore giallorosso.

A Trigoria l'entusiasmo per De Rossi era alle stelle. La squadra esprime un bel calcio, coraggioso e conquista risultati importanti come la vittoria a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di Europa League. Proprio la sfida del Meazza ha spazzato via ogni dubbio sul futuro di DDR legato alla qualificazione in Champions League.

"Nel suo breve mandato come capo allenatore, l'impatto positivo che la sua leadership ha portato all'intero club, ha continuato il racconto della sua storia straordinaria con la Roma" - si legge nel comunicato dei Friedkin - "La guida di Daniele è improntata al rispetto e al coraggio, mentre la sua forza e la sua fiducia, profondamente radicate nel club sono in linea con i valori della Roma, della città e dei nostri tifosi che non hanno eguali".

La proprietà ha scelto DDR per il post Mou e alla bandiera romanista si lega per il futuro: Continueremo a lavorare insieme con sempre maggiore impegno per offrire il futuro che i tifosi dell'AS Roma meritano. Non potremmo essere più felici di costruire un progetto a lungo termine con Daniele".

Nei prossimi giorni saranno resi noti maggiori dettagli sul nuovo contratto di De Rossi, che ha già vinto la sua sfida conquistando la panchina della Roma con gioco e risultati e non per la sua storia da calciatore.