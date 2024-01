De Rossi e non solo: i nomi per il dopo Mourinho

La Roma è pronta in tempi rapidi ad annunciare il nome del nuovo allenatore della prima squadra. Dopo l'annuncio ufficiale dell'esonero di José Mourinho a Trigoria si fanno valutazioni sul futuro.

De Rossi in pole

Daniele De Rossi è al momento il candidato numero uno per diventare il nuovo allenatore della Roma. La bandiera romanista non ha mai nascosto il suo sogno di allenare la sua squadra del cuore e questa potrebbe essere l'occasione giusta. Amato dai tifosi potrebbe essere la carta dei Friedkin per riportare calma nell'ambiente romanista spaccato dall'addio del vate di Setubal. Fra le controindicazioni la poca esperienza di "Capitan Futuro" che da allenatore conta l'avventura alla Spal (17 presenze in Serie B).

De Rossi potrebbe incontrare la dirigenza romanista già in giornata a Trigoria.

Gli altri nomi

De Rossi ma non solo. La scelta del prossimo allenatore sarà importantissima per i Friedkin perchè traccerà in un modo o nell'altro il futuro della squadra. Allo stesso tempo la dirigenza cerca un nuovo ds dopo le dimissioni di Tiago Pinto.

Per la panchina la soluzione interna si chiama Bruno Conti (o Alberto De Rossi grande allenatore della Roma Primavera). Figura di spicco della società e amata da tutto l'ambiente, Conti ha già ricoperto il ruolo di allenatore nella stagione 2005 subentrando a Del Neri e traghettando la squadra in acque serene dopo un periodo negativo. Il traghettatore sembra la scelta immediata per i Friedkin per poi puntare in estate al nuovo corso romanista. In lizza ci sono Rangnick (contratto in scadenza proprio nel 2024 con la Nazionale dell'Austria) e gli italiani Thiago Motta (Bologna) e Palladino (Monza). Sempre per giungo un tentativo si farà anche per Antonio Conte già contattato in passato per la panchina della Roma. Da non sottovalutare Flick ex Bayern Monaco e ct della Germania, giovane e vincente con un calcio propositivo. Ora senza contratto è un profilo che piace non poco ai Friedkin.