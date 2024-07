Davide Lorusso è il nuovo colpo del Trastevere

Il Trastevere Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del giocatore Davide Lorusso. Attaccante, classe 1996, nell’ultima stagione ha vestito la maglia della Flaminia, nel girone G di Serie D. Cresciuto nei settori giovanili di Totti Soccer School e Nuova Tor Tre Teste, Lorusso ha già difeso i colori della squadra del Rione tra il 2015 e il 2021, per un totale di 183 presenze impreziosite da 75 reti, 35 assist e la vittoria dei playoff di Serie D nella stagione 2020/21.

Le prime parole di Lorusso

«Avevo altre richieste, anche molto importanti, ma il legame con il Trastevere è qualcosa che non si può spiegare con le parole», le prime parole del bomber amaranto. «Questa, per me, non è una semplice società di calcio ma è una vera e propria famiglia e ci tenevo molto a tornare. Le sensazioni sono positive, sono motivato al cento per cento e molto più maturo rispetto a tre anni fa. Voglio trascinare i ragazzi più giovani ed essere un esempio con l’impegno che metterò in campo, perché il Trastevere merita sempre il massimo».