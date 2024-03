Roma-Lazio, ecco quando si gioca il Derby

Sabato 6 aprile data da cerchiare in rosso per gli appassionati di pallone e per i tifosi di Roma e Lazio. Infatti in quella giornata, alle ore 18:00 si giocherà il Derby della Capitale, il secondo di campionato, il terzo stagionale dopo quello di Coppa italia (vittoria biancoceleste) e primo con De Rossi e Tudor da nuovi allenatori.

Cambio di data

La Roma aveva chiesto alla Lega Serie A di anticipare la stracittadina, che inizialmente si doveva giocare domenica 7 aprile. Il motivo della richiesta giallorossa è legata all'impegno di Europa League. Pellegrini e compagni infatti, oltre ad essere in corsa per un posto nella prossima Champions League, saranno impegnati nella coppa europea fra l'11 e il 18 aprile nei quarti di finale contro il Milan. La richiesta giallorossa è stata accolta con la Lazio che ha dato il suo ok.

Ecco il calendario della Roma dopo l'annuncio della Lega:

Roma-Lazio 6 aprile ore 18:00

Milan-Roma di Europa League 11 aprile ore 21:00

Udinese-Roma 14 aprile ore 18:00

Roma-Milan di Europa League 18 aprile ore 21:00

Roma-Bologna 22 aprile ore 18:30

Calendario Lazio

Per la nuova Lazio di Tudor il derby arriverà dopo l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Juventus in programma a Torino il 2 aprile. Ecco il calendario della Lazio dopo gli anticipi e posticipi ufficializzati dalla Lega:Juventus-Lazio di Coppa Italia 2 aprile ore 21:00

Roma-Lazio 6 aprile ore 18:00

Lazio-Salernitana venerdì 12 aprile ore 20:45

Genoa-Lazio venerdì 19 aprile alle ore 18:30

Lazio-Juventus di Coppa Italia il 23 aprile alle ore 21:00

Stagione di derby

Il bilancio fino alla stracittadina del 6 aprile, sorride alla Lazio in questa stagione. Infatti l'annata 2023/2024 ha visto giocare già due derby. Il primo in campionato lo scorso 12 novembre terminato zero a zero, il secondo in Coppa Italia il 10 gennaio che ha visto trionfare la Lazio per 1-0 eliminando così i rivali giallorossi. In entrambe le occasioni c'erano in panchina Sarri e Mourinho col primo che ha rassegnato da poco le dimissioni e il secondo esonerato. In casa Roma il successo nella stracittadina manca dal 20 marzo 2022, da allora un pareggio e tre sconfitte. Il derby del 6 aprile sarà la prima volta da allenatori per De Rossi e Tudor.