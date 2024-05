Danilo Pizi della Nuova Florida traccia il bilancio "Sono stati fatti molti errori"

La stagione tormentata del Nuova Florida si chiuderà in un modo o nell'altro domenica prossima, con il playout da disputare in Sardegna con il Sassari Latte Dolce. Il presidente della Nuova Florida Danilo Pizi ha tracciato ai microfoni del club un bilancio del 2023/2024, tra rimpianti e obiettivi per il futuro.

L'intervista a Danilo Pizi

Presidente, è arrivata la fine del campionato 2023-2024 ed il Nuova Florida ha concluso il suo cammino al terzultimo posto della classifica, ora vi aspetta il playout in Sardegna contro il Sassari Latte Dolce che deciderà chi manterrà la categoria, se lo aspettava?

“Il campionato è quasi finito, domenica ci sarà il playout e sarà la finale che deciderà un’intera stagione. Siamo arrivati terzultimi ma non ci dimentichiamo che sul campo questi ragazzi sarebbero arrivati all’undicesimo posto, davanti al Trastevere, ma purtroppo i punti di penalizzazione ci condannano al playout.”

Se non ci fossero stati i punti di penalizzazione probabilmente la squadra avrebbe raggiunto già la salvezza con alcune giornate di anticipo, ma i punti di penalizzazione sono presenti dal girone di andata, dove tra l’altro avete svolto un campionato strepitoso stando a ridosso dei playoff se non al suo interno, cosa è successo nella seconda parte di stagione?

“Purtroppo l’ho detto e ripetuto più volte che questa stagione, la sesta per noi in Serie D, è stata altalenante e abbastanza dannosa, nella quale abbiamo effettuato molti errori, con la convinzione di poter recuperare facilmente gli errori commessi.”

Di che errori parla, tecnici o societari?

“Mi riferisco a scelte tecniche e della società stessa. La scorsa estate abbiamo allestito una rosa di giovani calciatori con l’intento di creare un gruppo che poteva raggiungere l’obiettivo della salvezza, e sinceramente ci siamo riusciti, perché come hai detto nel girone di andata viaggiavamo ad una media da playoff, penalizzazione compresa. Gli errori fatti sono facili da individuare: non dovevamo in primis perdere mister Boccolini e cercare di convincerlo a restare, era il traghettatore di questa rosa, e a seguire, mi dispiace chiamarli errori perché per i ragazzi è sempre un opportunità, ma il trasferimento di Vianni all’Entella, di Pacillo al Campobasso e di Carbone alla Romana hanno pesato molto nel gruppo stesso, dal momento che si era creata una sinergia che purtroppo non andava interrotta e che non è facile ricreare.”

Quindi diciamo che non siete riusciti a colmare le partenze di dicembre e gennaio?

“Non ho detto questo, ma un conto è partire con una programmazione dall’estate, effettuare ritiro e preparazione insieme, ed un conto far ambientare in un gruppo dei nuovi calciatori - specialmente se stranieri. Serve del tempo, in più con la partenza di mister Boccolini non siamo riusciti ad individuare la giusta figura per questa rosa. Se alla sua partenza avessimo subito scelto Andrea Del Grosso sono convinto che il percorso sarebbe stato diverso.”

Qual è e come vede il futuro del Nuova Florida?

“Adesso pensiamo solo alla gara del 12 Maggio. Dobbiamo essere concentrati per il nostro obbiettivo, ovvero quello di mantenere la categoria, perché il mantenimento della categoria è fondamentale per poter programmare il futuro e scoprire cosa bolle in pentola. Noi ci crediamo, i ragazzi ci credono ed hanno la nostra fiducia e stima e, sinceramente parlando, se lo meritano per tutti i sacrifici e gli sforzi fatti da agosto ad oggi!”