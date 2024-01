Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Roma. L’ex centrocampista, dopo l’esonero di Mourinho, corona il sogno di allenare la sua squadra, dalla quale si era separato nel 2019 dopo 18 anni di militanza.

Il contratto

"Siamo felici di poter consegnare la responsabilità tecnica dell’AS Roma a Daniele De Rossi, in quanto riteniamo che la leadership e l’ambizione che lo hanno da sempre contraddistinto possano risultare determinanti nella rincorsa agli obiettivi che la squadra ha davanti a sé fino al termine della stagione. Conoscevamo il legame indissolubile che unisce Daniele al Club, ma l’entusiasmo con cui ha immediatamente accettato questa sfida per i prossimi mesi ci ha ulteriormente convinto della sua capacità di essere una guida per i calciatori e un fiero rappresentante dei valori di questa società. Bentornato a casa, Daniele” è il messaggio dei Friedkin.

De Rossi ha firmato con la Roma un contratto di sei mesi. Nell’accordo fra DDR e i Friedkin c'è l'opzione di rinnovo in caso di raggiungimento di determinati obiettivi. Fra tutti centrare la qualificazione alla prossima Champions League.

"Desidero ringraziare la famiglia Friedkin per avermi affidato la responsabilità della guida tecnica della Roma: da parte mia non conosco altra strada se non quella dell’applicazione, del sacrificio quotidiano e della necessità di dare tutto quello che ho dentro per affrontare le sfide che ci attendono da qui alla fine della stagione. L’emozione di poter sedere sulla nostra panchina è indescrivibile, tutti sanno cosa sia la Roma per me, ma il lavoro che attende tutti noi ha già preso il sopravvento. Non abbiamo tempo, né scelta: essere competitivi, lottare per i nostri obiettivi e provare a raggiungerli sono le uniche priorità che il mio staff ed io ci siamo dati” - le prime parole di De Rossi da allenatore della Roma.

Come gioca De Rossi?

Nella sua unica esperienza da allenatore alla Spal, prima dell’arrivo alla Roma, De Rossi ha optato per il 3-5-2 o 3-4-1-2. La difesa a 3 marchio di fabbrica di DDR che almeno all’inizio manterrà anche nella Roma in continuità con la scelta di Mourinho. Nelle idee del classe ’83, viste anche le sue esperienza affianco di Roberto Mancini, c’è la volontà di controllare la partita col possesso palla e fraseggi. Nel suo staff doveva rientrare anche Giampiero Pinzi, ex calciatore di Serie A, romano e tifosissimo della Lazio ma l'ex centrocampista ha cambiato idea e rifiutato la possibilità.

De Rossi e la Roma

Daniele De Rossi ha dato la sua carriera alla Roma. Il centrocampista romano e romanista ha debuttato con i giallorossi nel 2001 a 18 anni in Roma-Anderlecht di Champions League fino Roma-Parma del 2019. Per lui in giallorosso un totale di 616 presenze, 63 reti e tre titoli: due Coppa Italia e una Supercoppa Italiana (decisa da un suo calcio di rigore). Simbolo del romanismo ha indossato per anni la fascia da capitano dopo l’addio di Francesco Totti, è uno degli ex più amati dalla tifoseria e il secondo giocatore come numero di presenze con la Roma. Fra le sue citazioni più iconiche si ricorda: “Ho un sol rimpianto, quello di poter donare alla Roma solo una carriera”.