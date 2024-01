Daniele De Rossi al posto di Mourinho. L'ipotesi in caso di esonero dello Special one

Ora Mourinho è in discussione. Questo è quello che emerge dopo l’ennesima brutta sconfitta (la settima in 20 partite di campionato) della Roma, questa volta a San Siro contro il Milan. Il tecnico portoghese è all’ultima spiaggia e nelle prossime due partite si gioca il futuro. E a Trigoria circola già il nome del possibile traghettatore che infiamma la piazza: Daniele De Rossi.

Mou-tifosi, è crisi

Dopo più di due anni di amore incondizionato, ecco che parte del tifo romanista inizia a stufarsi di Mourinho. L’ennesima prova deludente sul piano del gioco, senza risultato non è andata giù ai tifosi romanisti sia a quelli presenti a San Siro che a quelli rimasti a casa. Fischi e cori di mostrare gli attributi dallo spicchio dei tifosi ospiti, rabbia e frustrazione sui social per l’opaca prova offerta. Si sottolinea che l’ultimo gol su azione della Roma in Serie A risale alla sfida col Napoli del 23 dicembre. Tutto intensificato dalla sconfitta nel derby arrivata per l’ennesimo errore nella stracittadina e con alibi deliranti (rigore moderno) uscite dal cilindro del vate portoghese quando in molti si aspettavano solo la parola: “Scusa”.

Mou ultime occasioni

Il quadro sulla posizione di Mourinho al momento è questo: resta ma se fallisce le prossime due gare la Roma è pronta a prendere provvedimenti. I prossimi 180 minuti saranno decisivi per lo Special One che affronterà all’Olimpico il Verona e all’Arechi la Salernitana. All’andata la Roma contro queste due squadre ha collezionato un pareggio e una sconfitta. Invertire il trend ora è d’obbligo prima di andare alla deriva più totale.

Ipotesi De Rossi

L’esonero di Mourinho (in scadenza e col rinnovo ancora tutto da vedere da parte della società) non è ora roba di un altro pianeta. Per questo la proprietà sta vagliando altri profili (insieme a quello del ds visto il dimissionario Tiago Pinto). Per giugno piacciono i profili di Thiago Motta e Palladino, due che puntano molto sul gioco, per l’immediato in caso di naufragio della Roma (adesso nona in classifica) l’idea sarebbe quella di un traghettatore. Stuzzica parecchio l’ipotesi Daniele De Rossi, bandiera romanista per antonomasia. L’ex centrocampista (fan di Mourinho) non ha mai nascosto il sogno di sedersi sulla panchina della sua squadre del cuore ma al momento il suo nomei resta un'idea. Ora tocca a Mou difendere la sua panchina mai stata così traballante dal suo arrivo a Trigoria.