La Curva Nord contro i Maneskin: lo striscione dei tifosi della Lazio contro Damiano

Continua a far discutere lo scambio di battute sui social fra Damiano il frontman dei Maneskin e la Lazio. A seguito dello scambio sui social fra club biancoceleste e cantante, i tifosi della Lazio hanno esposto uno striscione contro la voce della band di Monteverde.

Damiano vs Lazio

Tutto è iniziato dopo una rissa avvenuta al concerto a Philadelphia dei Maneskin. Nel video postato da un fan, si vede una ragazza con la maglia biancoceleste. Sui social Damiano se ne è uscito con la battuta: "La cosa peggiore (più della rissa, ndr) era la ragazza con la maglia della Lazio. Le parole del frontman hanno fatto indispettire i tifosi laziali e il club di Lotito sempre sui social ha risposto così: "Siamo fuori di testa ma diversi da loro cit.". La reazione a tono della Lazio non è piaciuta a Damiano che a sua volta ha replicato: "Sopratutto per niente suscettibili . Dai che se gioca".

Lo striscione dei tifosi

Damiano dei Maneskin è tifoso giallorosso dichiarato, spesso è all'Olimpico e l'ingresso di Pellegrini e compagni per il riscaldamento è annunciato da Zitti e Buoni, celebre canzone della band. Ai tifosi della Lazio però non è andata giù la battuta del cantante anzi hanno attaccato Damiano e il suo look eccentrico. "Tifo Roma e me ne vanto. Perizoma e tacco alto. Damiano Vaff*****". Questo lo striscione firmato Ultras Lazio esposto all'ingresso della Curva Nord dell'Olimpico. Altro che Zitti e Buoni.