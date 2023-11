Dall'Ucraina ad Ostia: la storia di Nikita Cozzoli nuova aggiunta dell'Ostiamare

In questi giorni c’è una new entry speciale nell’Ostiamare. La società biancoviola ha infatti deciso di ospitare tra le proprie fila il giovane Nikita Crozzoli, ragazzo nato in Ucraina (ma con papà italiano come si evince dal cognome che porta) e da qualche mese in Italia per sfuggire alla guerra. Nikita è un classe 2005 che, come tanti suoi coetanei, stava inseguendo il sogno di diventare un calciatore. Ci era quasi riuscito perché il conflitto ha fermato la sua corsa proprio ad un passo dall’esordio nella massima serie del campionato ucraino. Nikita, prima di trasferirsi in Italia, faceva parte dell’Under 19 dello Fc Minaj, club della UPL, dove faceva la spola tra giovanili e prima squadra. L’Ostiamare ha voluto tendergli la mano dandogli attraverso il calcio la possibilità di continuare a sognare e lasciarsi alle spalle una pagina terribile.

"Ringrazio tutta l'Ostiamare"

In questi giorni il ragazzo potrà dunque vivere l’esperienza da calciatore che tanto sognava allenandosi con la formazione di Perrotti: “Mi hanno accolto benissimo qui – racconta Nikita – sto facendo amicizia con tutti. Essere lontano da casa non è semplice ma il calcio in questo mi aiuta tantissimo. Non ho parole, ringrazio tutta l’Ostiamare perchè sono davvero felice di poter continuare ad allenarmi”. Nikita si appresta dunque a vivere questa parentesi in biancoviola con tutto l’entusiasmo possibile e chissà che un giorno non riesca davvero a coronare il sogno di diventare calciatore ripartendo proprio con la maglia dell’Ostiamare.