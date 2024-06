Ora è ufficiale: da Football Club Frascati a Lvpa Frascati

Frascati (Rm) – Torna in auge il nome di Lvpa Frascati. Come promesso dal neo proprietario del Football Club Frascati Giammarco Raparelli sin dalle prime dichiarazioni, tra qualche giorno il ritorno della storica denominazione sarà ufficiale. “Il nome della Lvpa è storicamente legato al calcio della città di Frascati e la piazza merita di poterlo tornare a “leggere” ovunque. In passato c’è stato qualche tentativo in tal senso, ma si è dissolto nel giro di qualche anno al massimo. La nostra voglia, invece, è quella di dare continuità al progetto e quindi anche allo storico nome della Lvpa Frascati. Sin da quando ho rilevato la proprietà del Football Club Frascati, ho avuto questo obiettivo in testa e ora stiamo per realizzarlo”. Il primo colpo ufficiale sotto la nuova denominazione è l’ingresso all’interno dell’organigramma di Leonardo Orlandi, frascatano doc che ha già lavorato in passato con la Lupa e che assumerà la carica di direttore sportivo del settore agonistico, oltre che di tecnico della nuova Under 19 regionale. “Sono andato via dalla “vecchia” Lupa quattro anni fa, quando coprivo un ruolo di supporto all’allora direttore sportivo Gianni Santorelli – racconta il neo ds dell’agonistica - Ma il mio obiettivo è stato sempre quello di “tornare a casa”, anche se attendevo di essere coinvolto da una società che avesse piena fiducia nel sottoscritto. L’impatto col presidente Raparelli è stato subito convincente: è un imprenditore giovane che si è imposto con la sua azienda e che sa di calcio. Abbiamo molte idee simili sul modo di portare avanti le strategie di un club e questo facilita le cose. Raparelli vuole il bene del calcio frascatano e lo sta già dimostrando in questi primi mesi di gestione”. Il quadro degli allenatori del futuro settore giovanile agonistico tuscolano è già quasi definito: “Siamo ai dettagli e ufficializzeremo i nomi nelle prossime settimane” conferma Orlandi che poi rivela gli obiettivi della Lvpa Frascati per questa stagione: “Riuscire a conquistare una categoria d’Elite sarebbe una cosa soddisfacente, fare “doppietta” sarebbe un sogno. Ripartiamo da un gran numero di ragazzi e questa è una buona base: dobbiamo cercare di aumentare la qualità per essere competitivi nelle categorie in cui giocheremo. Non rinunceremo ai secondi gruppi perché vogliamo dare modo ai ragazzi meno pronti di crescere e magari essere coinvolti nelle prime squadre a stagione in corso o in futuro. D’altronde Frascati è una piazza dalle potenzialità importantissime”. La chiusura di Orlandi riguarda il gruppo dell’Under 19 regionale che andrà ad allenare: “Sarà composto da una parte del gruppo che ha disputato l’Under 18 nella stagione appena conclusa, ovviamente con l’integrazione di qualche ragazzo. So quanto è complicata questa categoria: arrivo da un secondo posto nel campionato regionale Under 19 sulla panchina dell’Atletico Monteporzio che desidero ringraziare per la bella annata vissuta, in particolare il presidente Fabrizio Terenzi a cui avrei voluto lasciare un titolo Elite”.