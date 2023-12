D’Alessandro e l'ultima sconfitta del Citizen Academy “L’ultimo k.o. fa male, ma ci rialzeremo”

E’ entrato in una settimana importante il Citizen Academy. La squadra del presidente Tonino D’Auria sta preparando già la delicata sfida-salvezza casalinga contro il Ladispoli. A parlarne è l’estremo difensore classe 2003 Valerio D’Alessandro: “Sappiamo quanto sia importante questa partita, giochiamo in casa e abbiamo un solo risultato a disposizione. Loro vengono da una vittoria col Villalba e sicuramente avranno il morale alto, ma noi siamo “feriti” dopo l’ultima brutta sconfitta e vogliamo reagire subito”. Nel turno precedente, infatti, il Citizen è caduto pesantemente sul campo dell’Amatrice Rieti: “Di fronte c’era un avversario molto forte che non a caso è a un punto dalla vetta, ma noi in questa stagione siamo riusciti a mettere in difficoltà anche squadre di alta classifica – dice D’Alessandro – Non ci aspettavamo di fare una brutta partita di quel tipo, abbiamo incassato due gol nei primi dodici minuti e poi all’intervallo eravamo sotto 4-0. E’ una partita da cancellare al più presto, bisogna subito voltare pagina: questa brutta figura ci deve servire da lezione. Conoscendo bene i miei compagni, sono convinto che abbiamo la forza di rialzarci. Entreremo ancora più agguerriti in campo nelle prossime partite”.

Niente calcoli per il Citizen Academy

D’Alessandro non vuole fare calcoli o tabelle di nessun tipo: “In questo momento dobbiamo solo cercare di vincere più partite possibili, senza pensare ai play out o alla salvezza diretta. Alla pausa di Natale ci sarà un po’ di tempo in più per riflettere e analizzeremo meglio la classifica”. La chiusura del giovane portiere è sulla sua prima parte di stagione: “Finora ho avuto un discreto spazio, con Damiano Fabiani ci siamo alternati: tra noi c’è un bel rapporto e per me è il primo anno di lavoro con un portiere “over”. Mi sta aiutando tanto e sfrutto i suoi consigli. L’anno scorso ero alla W3, a fine stagione ho parlato con la società dopo aver fatto un buon campionato, ma lì erano cambiate un po’ di cose a livello di staff tecnico e probabilmente sarei rimasto un po’ fuori dalle gerarchie, così ho preferito guardarmi intorno. Sono contento della scelta che ho fatto, qui al Citizen Academy ho trovato un bel gruppo e una società organizzata. Ora bisogna solo migliorare la classifica”.

[ufficio stampa Citizen Academy]