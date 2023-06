Cynthialbalonga, ufficiale la separazione con mister D'Antoni

La SSD Cynthialbalonga, a seguito della conclusione della Stagione Sportiva 22/23, comunica che Mister David D'Antoni non ricopre più l’incarico di Allenatore responsabile della Prima Squadra. Il Club ringrazia D'Antoni ed il suo Staff nelle persone di Stefano Maestà, Fabio Morelli e Patrizio Ianni, per il lavoro e l'impegno profusi ed i positivi risultati raggiunti con la qualificazione ai play off di Serie D. La Società augura a tutti il miglior proseguimento per le prossime stagioni sportive. Il Presidente e il suo Staff sono già al lavoro per operare in tempi stretti, la scelta della nuova guida tecnica.

[comunicato ufficiale Cynthialbalonga]