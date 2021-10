Cynthialbalonga, senti Colacicchi "E' stata una vittoria da squadra"

Grande prima vittoria del Cynthialbalonga in campionato contro il Nuova Florida. A deciderla è stata il difensore classe 2000 Giordano Colacicchi, che ha parlato della partita ai microfoni ufficiali del club. “Lo dedico alla mia famiglia che mi segue ovunque e mi ha sempre sostenuto. Una vittoria da squadra, abbiamo messo in campo l’atteggiamento giusto dal primo minuto. Siamo andati sotto con un errore, poi abbiamo messo tanto carattere come chiesto dal mister durante tutta la settimana. Alla fine abbiamo fatto un’esultanza liberatoria perché veniamo da un avvio di campionato che non rende onore al nostro impegno”. Parole di elogio anche per il neomister Tiozzo da parte di Colacicchi. “Il mister è stato bravo in pochissimo tempo a darci tutta la voglia che anima anche lui e noi come gruppo ci siamo messi a disposizione. Vogliamo dare continuità a questo risultato positivo”. Nel prossimo turno la Cynthialbalonga affronterà la Vis Artena fuori casa, poi ci sarà l’impegno in Coppa Italia: “Ora non dobbiamo pensare alla classifica – dice Colacicchi – Dobbiamo solo concentrarsi sulla prossima partita, scendere in campo con la giusta mentalità e poi vedere quale sarà il responso del campo”.