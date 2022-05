Cynthialbalonga, le parole di Luciani "Lotteremo finchè non ci condanna la matematica”

Non perde l'animo per la fine della stagione Tiziano Luciani, centrocampista classe 1991 della Cynthialbalonga che difficilmente potrà arrivare ai playoff. “Ma noi vogliamo onorare la stagione fino all’ultimo, facendo parlare il campo. Finchè la matematica non ci condanna conserviamo una piccola speranza di centrare l’obiettivo, anche se sappiamo che è molto complicato. Il crocevia importante è stato quello della sfida sul campo dell’Afragolese: una partita sfortunatissima in cui anche il pareggio sarebbe stato stretto e probabilmente ci avrebbe tenuto in corsa per l’obiettivo”. La Cynthialbalonga è stata fermata in trasferta dall'Atletico Uri. "E’ stata una gara particolare, dominata da un caldo asfissiante e giocata su un campo piccolo. Gli avversari hanno messo in campo grande fisicità e a livello di occasioni potevamo vincerla sia noi che loro, quindi alla fine il pareggio è un risultato che ci può stare”.

Ancora una volta per il Cynthialbalonga ci sarà una squadra sarda. “Ospiteremo il Lanusei, una squadra motivatissima perché in lotta per la salvezza e caricata dalla vittoria nello scontro diretto di ieri col Real Monterotondo Scalo che sarà il nostro avversario domenica prossima. Sappiamo che il Lanusei verrà a Genzano col coltello tra i denti, ma noi abbiamo voglia di muovere ancora la classifica per il rispetto che dobbiamo a noi stessi e ad una società che non ha mai abbandonato questo gruppo e non ci ha fatto mancare nulla nemmeno nei momenti più complicati”. Per Luciani si sta per concludere la prima stagione in maglia Cynthialbalonga. “Sono stato uno degli ultimi arrivati, avendo firmato il 30 agosto. Sono entrato in un gruppo fortissimo che, però, per una serie di motivi ha iniziato davvero male. Con Tiozzo l’abbiamo raddrizzata, poi siamo mancati per un mesetto e questo ci è costato probabilmente il play off. Sul futuro ancora non si può dire nulla: finiamo bene il campionato, poi ognuno farà le sue valutazioni”.