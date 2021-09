Cynthialbalonga, parla D'Agostino "Dovremo farci trovare pronti"

E' tempo di pensare all'esordio in campionato per il Cynthialbalonga, che questa settimana ha riposato avendo saltato il turno preliminare di Coppa Italia Serie D. A parlare dell'esordio in campionato domenica con l'Ostiamare è uno dei pochi reduci del "vecchio" Cynthialbalonga, l'attaccante classe 1992 Stefano D'Agostino. "E' un esordio duro contro un avversario ostico, li abbiamo affrontati recentemente in un allenamento congiunto e mi hanno fatto una buona impressione. Il campo è abbastanza piccolo e insidioso: dovremo farci trovare pronti, ma per me è meglio iniziare subito con una partita di cartello”. L’ex giocatore di Taranto, Floriana e Campobasso (tra le altre) parla del processo di amalgama della nuova Cynthialbalonga. “Abbiamo iniziato molto presto con la preparazione e, anche se c’è stato da faticare molto, questo ha contribuito ad accelerare la conoscenza tra di noi. Inoltre il mister ha voluto in rosa alcuni giocatori che già conoscevano i suoi metodi e anche questo aspetto è stato importante. Pure dal punto di vista fisico siamo in una buona condizione generale, ma è chiaro che la forma migliore la si prende solo giocando partite vere”.

L'attaccante del Cynthialbalonga non è nuovo alla categoria, il girone G di Serie D. “L’ho fatto una sola volta quando avevo 21 anni, dividendomi tra Terracina e soprattutto Fondi dove le cose sono andate benissimo: alla fine del campionato chiusi a 26 gol. La mia posizione ideale? Se un giocatore vuole essere considerato importante, deve sapere incidere in ogni ruolo. Sono un attaccante che può giocare da esterno, da trequartista, da seconda o da prima punta: l’importante è l’interpretazione”. D'Agostino ha parlato anche del perché è rimasto. “Avevo un accordo biennale e sono stato felice di portarlo avanti perché qui ho trovato un club che ha rispettato tutte le promesse”. Non manca un commento sull'allenatore del Cynthia Raffaele Scudieri, “un allenatore molto preparato che cura tutti i dettagli e ama un gioco propositivo: il club gli ha messo a disposizione la rosa adatta per la sua idea di calcio”.