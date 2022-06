Cynthialbalonga, ufficiale la nomina del nuovo vicepresidente

Cambio in società per la Cynthialbalonga, che annuncia con un comunicato stampa sulla sua pagina Facebook l'ingresso nel suo organigramma di un nuovo vicepresidente, Nerino Tabanelli, annunciato così sulla pagina ufficiale. "Abbiamo il piacere di annunciare il gradito ritorno nei quadri societari del nostro Nerino Tabanelli. Nerino oltre ad essere stato già in passato un nostro ammirato dirigente, vanta una lunga esperienza organizzativa nel settore giovanile e non solo. Nerino Tabanelli assumerà il ruolo di Vice Presidente con delega alla responsabilità tecnica del settore giovanile nella prossima stagione sportiva 2022/23.".