Cynthialbalonga, Marco Mariotti è il nuovo allenatore

Nuovo tecnico per la Cynthialbalonga, che nella prossima stagione di Serie D ripartirà con Marco Mariotti, annunciato sulla pagina ufficiale del club. "Lavoreremo a testa bassa per grandi obiettivi", le prime parole del neo tecnico castellano, che non ha certo bisogno di ulteriori presentazioni. Presto verranno comunicate le informazioni riguardanti il lavoro di allestimento rosa e staff tecnico ad opera del DS Giorgio Tomei, così come altre info riguardanti l'inizio delle preparazione, della fase pre-campionato e del Cynthialbalonga Settore Giovanile. Nel frattempo, a Mister Marco Mariotti e a tutto il suo staff, il Presidente Bruno Camerini e tutta la dirigenza augurano un buon campionato ed una buona stagione sportiva!"