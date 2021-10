Cynthialbalonga, le prime parole del neo-mister Tiozzo "La società non vuole ridimensionarsi"

Luca Tiozzo è stato scelto come successore di Scudieri sulla panchina del Cynthialbalonga, e sa che avrà un compito difficile da svolgere. “Al momento non vogliamo guardare la classifica, altrimenti ci riempiamo d’ansia. E’ sempre un dispiacere quando si arriva ad un esonero, sia per il mister che lo subisce che per la società che deve prendere questa decisione. Di domenica in domenica dovremo rosicchiare punti alle avversarie e provare a risalire: il tempo dirà se il lavoro che facciamo sarà stata la giusta medicina. Sto allenando una squadra forte e assieme a tutti i ragazzi proveremo a risalire con tutte le nostre forza. La società non vuole assolutamente ridimensionare, personalmente ho l’obbligo di valutare e dare una possibilità a tutti i giocatori anche perché non ho dubbi sulle loro qualità morali”. Qualche parole anche sul prossimo match contro il Nuova Florida, non senza citare un illustre professore di Tiozzo come Luca Gotti, allenatore di successo con l'Udinese in Serie A. “Ho avuto come professore universitario Luca Gotti che mi ha sempre consigliato di non “stravolgere” quando si subentra. E’ chiaro che qualche idea di calcio la porterò come fa ogni allenatore, ma spero che si veda soprattutto una squadra tosta che rifletta il mio carattere”.