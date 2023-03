Cynthialbalonga, le parole di Vilardi “Pareggio giusto col Trastevere, vogliamo i play off”

E’ terminata la settimana “intensa” della Cynthialbalonga. La squadra di mister David D’Antoni ha avuto un trittico di partite in sette giorni in cui ha pareggiato (tra le polemiche) in casa col Tolentino, giocando in dieci praticamente tutta la partita, poi ha perso di misura nel “recupero short” sul campo della capolista Pineto (0-1) e infine ha impattato a reti bianche ieri in casa del Trastevere. “Venivamo da una sconfitta immeritata col Pineto, ma non c’è stato tempo di stare troppo a pensare a quella partita – dice il portiere classe 2003 Alessandro Vilardi, titolare negli ultimi due importanti match – Ci siamo subito rimboccati le maniche perché sapevamo che col Trastevere sarebbe stata una partita tosta e alla fine ne è uscito un pari giusto. Nel primo tempo avremmo meritato qualcosa di più per il gioco espresso, mentre loro hanno spinto di più in avvio di ripresa. Alla fine ne è uscito uno 0-0 che rispecchia abbastanza fedelmente quello che ha detto il campo”. La Cynthialbalonga occupa al momento la quarta posizione in classifica, a tre punti dallo stesso Trastevere che è terzo e a +2 dal Porto D’Ascoli che al momento sarebbe fuori dalla zona play off. “Proprio coi marchigiani giocheremo domenica prossima sul nostro campo – ricorda Vilardi – Ci attende un’altra gara complicata, ma scenderemo in campo con un solo risultato nella testa e cioè la vittoria. Teniamo ai play off, rappresentano uno stimolo forte anche se questa squadra avrebbe meritato di avere qualche punto in più e di essere più vicina alla vetta. I valori per stare più in alto c’erano, ma alcuni episodi non hanno girato dalla nostra parte”. Il giovane estremo difensore è tornato a difendere la porta della Cynthialbalonga dopo un periodo in cui è stato alle spalle di Vilardi nelle preferenze di mister D’Antoni: “Ho sempre lavorato con il massimo impegno in attesa di una nuova occasione e credo di essermi fatto trovare pronto. E’ la mia prima esperienza in serie D e a livello personale sono molto contento di questa stagione perchè sento di essere cresciuto”.



[ufficio stampa Cynthialbalonga]