Cynthialbalonga, le parole di Tocci "La fortuna ci ha dato una mano"

Il Cynthialbalonga ha trovato una vittoria cruciale contro l'Atletico Uri, e questa volta dopo il match a parlare è il giovane portiere classe 2002 Francesco Tocci, che non si fa problemi nel ringraziare la fortuna. "(la squadra è stata ndr)aiutata da un pizzico di fortuna, ma d’altronde in altre occasioni non eravamo stati aiutati dalla dea bendata. E’ stata una partita tosta, molto combattuta e sofferta soprattutto nel secondo tempo. Dopo essere andati in vantaggio nel corso della prima frazione, abbiamo gestito il ritorno dei sardi e va dato merito ai difensori di aver fatto un grande lavoro. Interventi importanti non ne ho dovuti fare, ma c’era la sensazione che l’Atletico Uri potesse essere pericoloso. Comunque alla fine sono arrivati i tre punti ed era l’unica cosa che contava".