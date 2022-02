Cynthialbalonga, le parole di Syku

Sorride il Cynthialbalonga, che ha vinto per 2-1 sul campo della Torres rilanciando le sue ambizioni di classifica, come testimonia il difensore centrale classe 1995 Tom Syku. “Abbiamo avuto di fronte un avversario che non ha bisogno delle mie presentazioni. Nel primo tempo abbiamo sofferto un po’, ma questo è normale quando giochi su certi campi. Verso la fine del primo tempo siamo stati bravi ad andare in vantaggio con Roberti che tra l’altro aveva segnato il gol decisivo pure col Giugliano e sta dimostrando di essere in un gran momento. Nella ripresa siamo entrati in campo meno contratti e con più sicurezza nei nostri mezzi, correndo pochi pericoli. Nanni ha segnato il gol del raddoppio prima del recupero, poi nel recupero è arrivato l’1-2 dei sardi”. Un pensiero anche per la sfida di domenica contro il Muravera. “E’ la prima volta che faccio questo girone e non conosco le avversarie, ma da domani inizieremo a prepararla. Avremo una settimana “regolare” e questo indubbiamente ci può aiutare”.