Cynthialbalonga, le parole di Sbardella “Abbiamo creato una mentalità importante”

La Cynthialbalonga fa tre passi verso i play off. La formazione castellana è reduce dal prezioso successo interno di misura (1-0) sul Porto d’Ascoli sesto della classe, ora distante cinque punti con sei partite ancora da disputare prima di terminare la fase regolare: “Una partita iniziata nel modo giusto grazie alla rete di Giacobbe – sottolinea il difensore classe 1993 Luca Sbardella - Poi l’abbiamo condotta bene mostrando la giusta concentrazione e creando qualche occasione per raddoppiare. Nel finale ci siamo un po’ abbassati, ma era anche normale che loro osassero qualcosa in più visto che dovevano rimanere agganciati al treno dei play off. Ci sta un po’ di sofferenza in questo genere di partite, ma il Porto d’Ascoli ha fatto praticamente un solo tiro in porta che è finito sulla traversa, quindi credo che il nostro successo sia stato meritato”. La Cynthialbalonga ha consolidato il quarto posto in classifica: “Ci tenevano ad ampliare il margine sulla sesta della classe, ma questo ancora non è del tutto rassicurante. In serie D può sempre cambiare l’inerzia di una stagione in poche partite. Abbiamo guadagnato un buon distacco che dobbiamo difendere e magari aumentare, puntando ad ottenere il miglior piazzamento possibile alla fine della stagione regolare. Per noi il play off è un obiettivo importante perché rappresenterebbe un segnale del lavoro fatto in questa stagione”. Sbardella parla della settimana precedente che è costata alla Cynthialbalonga la fine del sogno di un’incredibile rimonta al vertice: “E’ stata dura da smaltire perché in quelle tre partite ravvicinate abbiamo raccolto molto meno di quello che meritavamo. Al di là di qualche rimpianto, comunque, credo che questo gruppo di lavoro abbia creato una mentalità importante che può essere la base per raggiungere risultati ancor più ambiziosi nel prossimo futuro”. Il presente, invece, si chiama Roma City: “Domenica faremo visita a una squadra che ha un buono spessore e che nel girone di ritorno ha mantenuto un bel ritmo. Sarà una partita complicata, ma noi vogliamo dare continuità al successo col Porto d’Ascoli”. In questo finale di stagione mister David D’Antoni potrà contare anche su uno Sbardella completamente recuperato: “Purtroppo un problema muscolare mi ha fatto saltare gli impegni di gennaio e febbraio, dispiace non aver potuto dare il mio contributo in un momento importante del campionato. Ma ora sto bene e sono a disposizione del mister e dei compagni di squadra”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]