Cynthialbalonga, le parole di Santilli "Sosta utile per lavorare su ciò che c’è da migliorare”

Il pareggio con la Vis Artena non soddisfa il portiere del Cynthialbalonga Daniele Santilli, che prova ad analizzare cosa è andato storto nella sfida di Serie D. “La partita di ieri è stato un film già visto in altre occasioni, soprattutto nei match casalinghi. Facciamo tanto gioco, produciamo occasioni e non riusciamo a spuntarla come meriteremmo. Ieri la Vis Artena è venuta a giocare una partita difensiva con tutti i suoi effettivi e non siamo riusciti a trovare lo spazio giusto. E’ la classica gara che magari sblocchi e ti si aprono gli spazi. Poi è vero che negli ultimi venti minuti abbiamo avuto un po’ troppa fretta di cercare la rete e siamo andati spesso in verticale, comunque ormai è andata così e ora lavoriamo per la prossima sfida”.

Dopo la sosta per la Cynthia arriverà la sfida con i sardi del Carbonia. “All’andata quella fu una delle partite casalinghe “stregate”: la perdemmo 2-1 subendo due gol negli ultimi minuti, ci vogliamo rifare. Comunque ora sfruttiamo questa sosta per lavorare sulle cose da migliorare dopo due pareggi amari”. L'obiettivo dichiarato della squadra di mister Tiozzo sono i playoff. “Non possiamo finire fuori dai play off, da un po’ di tempo abbiamo iniziato un “nuovo campionato” e lo vogliamo “vincere” centrando almeno quel traguardo per una soddisfazione personale e di squadra”. Il suo periodo complicato sembra essere alle spalle: “Non sono stato bravo a gestire alcuni momenti di difficoltà, ma ora penso solo a lavorare per migliorare ancora. Devo solo ringraziare la società per la fiducia che mi ha sempre dato”.