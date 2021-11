Cynthialbalonga, le parole di Roberti "Pensiamo solo a dare il massimo"

Buona vittoria per il Cynthialbalonga, che batte l'Aprilia nei 32mi di Coppa Italia D e si qualifica al turno successivo. A parlare della partita è l'attaccante classe 1993 Fabrizio Roberti. “Una vittoria è sempre un segnale positivo, ma ora dobbiamo muovere la classifica anche in campionato. Abbiamo approcciato bene la sfida, l’abbiamo sbloccata presto e poi abbiamo creato altre occasioni importanti, mentre gli avversari al primo tiro in porta hanno segnato l’1-1 grazie ad un gran gol. Nel secondo tempo abbiamo ricominciato all’attacco e, grazie alle due reti nei primi minuti e alla superiorità numerica, abbiamo gestito bene il risultato fino alla fine”. Il morale del gruppo non può essere alto con appena quattro punti nelle prime sette gare di campionato: “Nemmeno il più pessimista di noi potevamo immaginare un simile avvio, ma adesso dobbiamo solo pensare a fare il nostro meglio e a pensare positivo. Non dobbiamo darci particolari obiettivi, ma ragionare una partita per volta. Sembra una frase fatta, ma non lo è: ogni partita dev’essere approcciata come una finale, a cominciare dalla gara di domenica col Carbonia”. Roberti è contento che dal mercato nessuno del gruppo squadra se ne sia andato via. “Tutti quelli che sono qui hanno sposato la causa e credono nella società che ci ha dimostrato una serietà non indifferente in queste settimane. Lavoriamo con il neo tecnico Luca Tiozzo per cercare di risollevarci al più presto”.