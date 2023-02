Cynthialbalonga, le parole di Redondi "Siamo in un buon periodo"

La Cynthialbalonga fa altri tre passi in classifica. La formazione di mister David D’Antoni ha sbancato con un bel 3-0 il campo del Notaresco, ma la sfida non è stata così semplice come potrebbe suggerire il risultato conclusivo. A confermare l’asprezza della partita è il difensore classe 2003 Davide Redondi, autore del gol che ha sbloccato l’equilibrio nel primo tempo: “All’inizio è stata una partita abbastanza equilibrata e con poche occasioni da rete. Poi siamo riusciti a sbloccarla da una situazione di palla inattiva, cosa che non ci succedeva da un po’ di tempo. Nel secondo tempo gli avversari hanno provato a reagire, ma siamo stati bravi a mantenere il risultato e poi a implementarlo nel finale coi gol di Borrelli e Cappai”. Per Redondi si è trattato del secondo gol in assoluto in serie D, dopo quello realizzato a inizio stagione: “Devo ringraziare Cappai che mi ha offerto una preziosa sponda e io l’ho depositata nella porta sguarnita. Sono contento dello spazio che mi sto ricavando, il mister mi dà grande fiducia e io cerco di ripagarlo con il massimo impegno. L’esultanza? Sono andato ad abbracciare il preparatore dei portieri Fabio Morelli che da un po’ mi diceva che dovevo tornare a segnare”. La Cynthialbalonga, che al momento occupa la quarta posizione e sta cercando di consolidare il suo piazzamento in zona play off, ha accorciato le distanze sulle prime due della classe (ma il Pineto rimane a +12 e la Vigor Senigallia a +6) ed è sicuramente in un buon momento. “Nelle ultime cinque partite abbiamo ottenuto tre vittorie e due pareggi – ricorda Redondi – In precedenza avevamo perso a Senigallia, ma in modo immeritato. Indubbiamente stiamo bene, lavoriamo benissimo e abbiamo trovato un certo equilibrio, ma soprattutto siamo un grande gruppo e c’è grande unità di intenti tra noi”. Nel prossimo turno la Cynthialbalonga ospiterà il Team Nuova Florida: “Sappiamo che sarà una battaglia: avremo di fronte una squadra con grandi qualità che all’andata ci ha sconfitto. Dobbiamo scendere in campo concentrati sin dai primi minuti che nella sfida d’andata ci costarono caro, ma ultimamente abbiamo limitato molto questo difetto”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]