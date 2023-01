Cynthialbalonga, le parole di Petti “L’obiettivo rimane quello di arrivare il più in alto possibile”

La Cynthialbalonga è tornata dalla doppia trasferta ravvicinata tra Montegiorgio e Avezzano con quattro punti. Dopo la vittoria per 1-0 nel match di mercoledì scorso in terra marchigiana, i ragazzi di mister David D’Antoni hanno pareggiato in Abruzzo per 1-1. “Una partita condizionata da un campo non bello, molto fangoso e dal rimbalzo irregolare – dice il difensore classe 1991 Alessio Petti in riferimento al match di ieri – Non ci sono state grandi opportunità da rete, anche se abbiamo provato a tenere il pallino del gioco in mano nel primo tempo, andando in vantaggio con un calcio di rigore conquistato da Borrelli e trasformato da Cappai. Il secondo tempo lo abbiamo iniziato molto bene colpendo una traversa di Buono e sfiorando il raddoppio anche su un calcio di punizione di Borrelli tolto dall’incrocio dal portiere avversario. Purtroppo in maniera un po’ accidentale è arrivato il gol del pareggio dell’Avezzano, poi per qualche minuto ci siamo un po’ disuniti, ma nel finale siamo tornati ad attaccare senza riuscire a portarla a casa. Considerando qualche assenza pesante e le condizioni non al meglio di alcuni ragazzi, il pareggio ci può stare. Magari a Montegiorgio avevamo raccolto qualcosa in più di quello che meritavamo e ad Avezzano qualcosa in meno”. La Cynthialbalonga è al quarto posto, in piena zona play off: “L’obiettivo più concreto al momento è il secondo posto: il Pineto capolista sta facendo un campionato a parte e il distacco è molto importante. Noi dobbiamo pensare a collezionare più punti possibili e provare a giocare i play off in casa”. Nel prossimo turno i castellani torneranno a giocare tra le mura amiche col Chieti: “Ieri hanno perso proprio col Montegiorgio, ma recentemente hanno vinto a Sambenedetto e in casa col Senigallia secondo. Si tratta di una squadra che rispetto alla gara d’andata ha fatto alcuni aggiustamenti e va affrontata al massimo”. Petti conclude parlando del suo primo anno in maglia Cynthialbalonga: “Società contento di come stanno andando le cose, ho trovato un club serio ed organizzato, uno staff tecnico competente e un gruppo molto compatto”.



[ufficio stampa Cynthialbalonga]