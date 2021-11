Cynthialbalonga, le parole di Nanni "E' stata la domenica perfetta"

Il Cynthialbalonga ha compiuto l'impresa sul campo dell'Aprilia imbattuta, ed a firmarla è stato Leonardo Nanni, attaccante esterno classe 1991, che ha parlato ai canali ufficiali del club laziale. “E’ stata una delle partite più belle. Abbiamo giocato da squadra, compatti e concentrati come bisogna fare sempre. Eravamo partiti con un buon piglio nella fase iniziale, poi abbiamo preso un gol forse viziato anche da un fallo, ma la squadra non ha mai mollato anche in svantaggio. Siamo stati bravi a pareggiarla e poi vincerla: questa è una vittoria che significa tanto”. Un gol che ha sbloccato Nanni, fino a domenica fermo a zero gol in stagione. “Mi sono sbloccato, era ora. E’ stata la domenica perfetta perché assieme ai miei gol sono arrivati anche i tre punti. Con l’avvento di mister Luca Tiozzo ho avuto un po’ meno spazio, ma ho sempre sentita la fiducia del tecnico e di tutto l’ambiente”. La chiusura dell’attaccante esterno della Cynthialbalonga riguarda la prossima sfida: “Sabato ospiteremo il Gladiator che ha un punto in più. Comunque, la classifica e l’avversario di turno al momento non devono interessarci: dobbiamo solo pensare a giocare tutte le partite con lo spirito di ieri”.