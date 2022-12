Cynthialbalonga, le parole di Mirimich "Il primo gol in D? Dedicato alla memoria di Romina"

Pur con qualche difficoltà, la serie D della Cynthialbalonga è tornata al successo piegando il Termoli (fanalino di coda) per 2-0 nel match giocato a Pavona per l’indisponibilità dei campi di Genzano e Albano. “In questo periodo stavamo avendo qualche difficoltà a centrare il risultato pieno – dice il centrocampista classe 2004 Alessandro Mirimich – Siamo partiti bene e siamo passati in vantaggio con il gran gol di Sivilla nella fase iniziale, poi dopo un po’ abbiamo abbassato un po’ il ritmo e la gara non ha visto grandi occasioni. Nel finale sono riuscito a realizzare il gol del raddoppio, è stato importante evitare rischi grazie al doppio vantaggio”. Per Mirimich è stato il primo gol in assoluto in serie D e la dedica non può che essere speciale: “Il pensiero è per mia cugina Romina Trenta, scomparsa a inizio anno”. La stagione di Mirimich è stata particolare: dopo un inizio di stagione in cui aveva quasi sempre un posto tra i titolari, ora (come accaduto col Termoli) cerca di dare il suo contributo da subentrato: “E’ il mio primo anno di serie D e sto vivendo tutto ciò che mi succede con grande serenità, dando il massimo durante gli allenamenti e provando ad aiutare la squadra quando vengo chiamato in causa nelle partite. La fiducia del mister la sento sempre, poi lui fa le sue scelte. Il mio ruolo preferito è quello di intermedio, ma mi adatto tranquillamente alle esigenze della squadra”. L’ex giocatore dell’Under 18 della Roma spiega i motivi che lo hanno portato a vestire la maglia della Cynthialbalonga: “Fare un campionato difficile come la serie D mi è l’idea sembrata giusta, questa è una categoria importante per migliorare sia mentalmente che fisicamente. Inoltre essendo di Velletri è stata anche una soluzione logisticamente comoda per me”. La Cynthialbalonga è tornata a due punti dalla zona play off, anche se sono undici i punti di distacco dal Pineto capoclasse: “Noi pensiamo sempre di riuscire a fare il massimo, poi vedremo questo che cosa significherà alla fine della stagione. Ora andiamo a Fano (squadra che ha due punti in più dei castellani, ndr) per cercare di dare continuità alla vittoria col Termoli” conclude Mirimich.

