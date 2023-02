Cynthialbalonga, le parole di Maccari “A Pineto per dare un segnale importante…”

La Cynthialbalonga è salita al terzo posto in classifica. Grazie al successo interno per 2-1 nel tiratissimo match con il Team Nuova Florida, i castellani hanno agganciato il Trastevere a quota 41 punti, 12 in meno del Pineto capolista e prossimo avversario in campo esterno. “Domenica giocheremo una partita affascinante contro un avversario di grande spessore – dice l’esterno classe 2004 Alessio Maccari – Vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica e anzi vogliamo provare a dare un segnale al campionato: una vittoria riaprirebbe discorsi apparentemente chiusi, la squadra crede di poter essere ancora protagonista”. Il giovane esterno fa un passo indietro per parlare della vittoria di ieri: “Abbiamo iniziato col piede giusto e siamo andati presto in vantaggio, ma dopo il gol ci siamo un po’ deconcentrati e c’è stato una sorta di black out nella seconda metà del primo tempo. Negli spogliatoi mister D’Antoni ci ha dato la giusta carica per rientrare: abbiamo subito cercato il gol del 2-1, poi dopo qualche tentativo Cappai alla mezzora è stato bravissimo a procurarsi il rigore dopo il recupero di un pallone da parte mia. Alla fine sono arrivati tre punti importantissimi contro un avversario tosto, speriamo ci diano la carica per continuare a trottare nelle prossime gare”. Maccari, romano d’origine, è arrivato a campionato in corso dopo la parentesi nella Primavera del Cosenza: “Cosa mi ha convinto ad accettare la proposta della Cynthialbalonga? Volevo giocare un campionato tra i grandi, infatti sto imparando tantissimo in questo periodo. Ho subito ho sentito la fiducia dello staff tecnico, sono molto contento dello spazio che mi sono ritagliato. Ho trovato un ambiente accogliente, i grandi del gruppo mi stanno dando tanti consigli. Inoltre la società è ambiziosa, ci sta sempre vicino e dà stimoli forti alla squadra”. La chiusura di Maccari riguarda il suo ruolo: “A tutta fascia in un 3-5-2 è probabilmente quello preferito, ma riesco a fare anche l’esterno nel 4-4-2. In questi due mesi non sono riuscito ancora a segnare, spero di sbloccarmi il prima possibile”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]