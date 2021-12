Cynthialbalonga, le parole di Luciani "Adesso siamo più squadra"

Quarto risultato utile consecutivo per il Cynthialbalonga che non può che essere contento dopo la vittoria per 2-0 contro l'Afragolese. A parlare del momento del club è il centrocampista centrale classe 1991 Tiziano Luciani. "Adesso siamo più squadra, sui valori assoluti di questo gruppo c’erano pochi dubbi: dobbiamo continuare su questa strada. Peccato per qualche episodio sfortunato e per qualche punto perso ultimamente, ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo con mister Luca Tiozzo e dobbiamo continuare così”. La prima partita del prossimo trittico è con l’Insieme Formia: “Lì è sempre una gara complicata, inoltre giocheremo su un campo in sintetico e questo rappresenta un’insidia in più. Ma sappiamo ciò che dobbiamo fare”. Un commento anche sulla partita contro l'Afragolese, decisa dai gol di Alessandro e Roberti nel secondo tempo. “Nel primo tempo è stata una partita bruttina, molto bloccata e con poche emozioni. Nel secondo siamo stati sin da subito molto più aggressivi, abbiamo creato delle opportunità interessanti, poi dopo l’espulsione abbiamo trovato i gol e l’abbiamo gestita bene fino alla fine. Tre punti preziosi contro un avversario di valore, decisamente una bella vittoria” conclude Luciani.