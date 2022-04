Cynthialbalonga, le parole di Franco "E’ un momento un po’ così e bisogna cambiare l’inerzia"

Il posticipo del lunedì con il Gladiator non ha sorriso al Cynthialbalonga, che ha rimediato una sconfitta in trasferta per 0-1. Un momento complicato che il giovane classe 2003 della squadra laziale Alessandro Franco prova ad analizzare. “E’ un momento poco fortunato in cui facciamo delle buone prestazioni, ma non siamo bravi a concretizzare e veniamo puniti nelle poche occasioni che concediamo. Nel primo tempo di lunedì siamo andati sotto di due reti, arrivate una su palla inattiva e un’altra poco dopo, ma in mezzo abbiamo avuto pure le opportunità per pareggiare. Sull’andamento del match hanno sicuramente pesato pure alcune assenze, ma in ogni caso nel secondo tempo abbiamo dominato il campo, accorciando con Bolò e creando con Roberti la ghiotta occasione per il possibile 2-2. E’ un momento un po’ così e bisogna cambiare l’inerzia: mancano ancora sette partite, ci sono diversi scontri diretti e tornando a giocare come prima siamo convinti di poter ancora conquistare i play off”.

Il momento del Cynthialbalonga non è dei più semplici, e Franco lo sa bene. “Domenica ospiteremo il Latte Dolce che lotta per salvarsi. Con le sarde abbiamo avuto qualche problema quest’anno, ma in generale in questo girone non ci sono mai partite scontate. Comunque penso sia la gara giusta per rilanciarci e tornare a vincere e presentarci al successivo scontro diretto pre-pasquale di giovedì prossimo sul campo dell’Afragolese quinta nelle migliori condizioni”.