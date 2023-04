Cynthialbalonga, le parole di Fontana “Servono ancora tanti punti per guadagnare i play off”

Ultimo sforzo pre-pasquale per la Cynthialbalonga. Il gruppo di mister David D’Antoni è atteso giovedì dalla sfida interna con la Vastese, valida come quint’ultimo turno della stagione regolare. In casa castellana, comunque, c’è voglia di “prolungare” gli impegni ufficiali, come sottolinea il centrale difensivo classe 1990 Francesco Fontana: “Mancano cinque partite e servono ancora parecchi punti per guadagnare i play off. Abbiamo attualmente un vantaggio di quattro lunghezze sulla Matese sesta della classe, inoltre dobbiamo affrontare gli scontri diretti sul campo della stessa formazione campana e in casa contro il Fano. E’ chiaro che questo gruppo aveva le potenzialità per poter stare ancora più in alto, ma il Pineto ha fatto quasi un campionato a parte e arrivare tra le prime cinque sarebbe comunque un traguardo importante e un risultato positivo”. Il difensore centrale “presenta” la sfida di giovedì con la Vastese: “All’andata perdemmo 3-1 e non fu una bella gara, anche se in quell’occasione sono riuscito a segnare. Eravamo in un buon momento e quel k.o. frenò il nostro slancio, ma ora siamo cresciuti a livello di squadra e di equilibri. Ritroviamo una Vastese che è in piena lotta per la salvezza, quindi sappiamo bene che sarà una partita complicata. Non so che tipo di atteggiamento adotteranno sul nostro campo, ma sarà importante avere pazienza e provare a sbloccare il risultato per indirizzare la sfida”. Fontana fa un passo indietro per analizzare il pari a reti bianche arrivato sabato scorso nell’anticipo della sfida con la Roma City: “E’ stata una partita equilibrata ed entrambe le squadre hanno creato qualche occasione da rete per vincerla. Alla fine è uscito un pareggio sostanzialmente giusto, anche se noi abbiamo avuto un po’ di possesso in più. E’ chiaro che avremmo voluto vincere, ma anche la Roma City ha giocatori di qualità a dispetto della classifica attuale. Come si dice spesso: “quando non si può vincere, va bene anche pareggiare” e quindi questo va considerato un passettino in avanti nella corsa verso i play off”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]