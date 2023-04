Cynthialbalonga, le parole di Falasca “Buon punto a Termoli. Fano e Matese sfide decisive”

Un altro passo verso i play off. La Cynthialbalonga impatta a reti bianche sul campo del Termoli e mantiene il quinto posto con cinque lunghezze di vantaggio sulla coppia di inseguitrici composta da Matese e Porto d’Ascoli. “A questo punto della stagione incontrare squadre in lotta per la salvezza non è semplice – analizza il centrocampista classe 1993 Gianmarco Falasca – Loro sono scesi in campo con una forte motivazione, come d’altronde abbiamo fatto noi che stiamo inseguendo l’importante obiettivo dei play off. Ne è uscita una partita complicata in cui siamo stati bravi sotto l’aspetto dell’atteggiamento, anche se ci sono stati momenti di sofferenza e altri in cui c’era la sensazione di poter vincere. Nel secondo tempo abbiamo finito in crescendo sia fisicamente che tecnicamente, risultando pericolosi con Maccari e Sivilla. Alla fine ci portiamo a casa un punto prezioso”. Il centrocampista parla della situazione di classifica: “Il vantaggio sul sesto posto è sicuramente importante: finire terzi o quinti conterà poco, la cosa fondamentale è stare dentro i play off. Domenica avremo il match col Fano che è quarto e poi ce la vedremo con il Matese sesto: in queste due partite dovremo essere bravi perché si deciderà il nostro destino. Centrare i play off sarebbe comunque un ottimo traguardo, al di là di quelle che erano le aspettative iniziali: l’importante, adesso, è non avere rimpianti”. Falasca, arrivato a dicembre dal Montespaccato, parla del suo ritorno nel club castellano: “Ci ero stato tre anni fa quando la società si chiamava ancora Albalonga e avevo dei bei ricordi: in due stagioni avevo vinto i play off e poi l’anno successivo il Covid interruppe i campionati quando eravamo al quarto posto. Ho ritrovato molte persone che c’erano allora e che sono animate da grande passione e serietà. Rispetto a tre anni fa è stata alzata ulteriormente l’asticella delle ambizioni, poi ho trovato uno staff e compagni di squadra davvero magnifici”.

[ufficio stampa Cynthialbalonga]